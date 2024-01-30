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За год туляки похитили газа на 3,8 млн рублей
Фото из архива Myslo.

За год туляки похитили газа на 3,8 млн рублей

Нарушителей вычислили. Им пришлось возмещать материальный ущерб.

За прошедший год при проведении плановых рейдов сотрудники «Газпром межрегионгаз Тула» выявили 115 фактов самовольного подключения к сетям газоснабжения. Всё незаконно подключенное газовое оборудование было отключено.

По всем эпизодам в правоохранительные органы направили заявления о привлечении нарушителей к ответственности.

Тем, кто самовольно подключился к сетям, доначислили от 20 до 100 тысяч рублей в зависимости от мощности газового оборудования. 

Ущерб для региональной газовой компании за незаконно потребленный газ составил около 3,8 млн рублей. В досудебном порядке нарушители уже возместили материальный ущерб в сумме свыше 1,6 млн рублей.

В ООО «Газпром межрегионгаз Тула» напомнили, что незаконное подключение к газовым сетям может привести к пожару, взрыву и гибели людей.

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