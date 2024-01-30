За год туляки похитили газа на 3,8 млн рублей

Фото из архива Myslo.

За прошедший год при проведении плановых рейдов сотрудники «Газпром межрегионгаз Тула» выявили 115 фактов самовольного подключения к сетям газоснабжения. Всё незаконно подключенное газовое оборудование было отключено.

По всем эпизодам в правоохранительные органы направили заявления о привлечении нарушителей к ответственности.

Тем, кто самовольно подключился к сетям, доначислили от 20 до 100 тысяч рублей в зависимости от мощности газового оборудования.

Ущерб для региональной газовой компании за незаконно потребленный газ составил около 3,8 млн рублей. В досудебном порядке нарушители уже возместили материальный ущерб в сумме свыше 1,6 млн рублей.

В ООО «Газпром межрегионгаз Тула» напомнили, что незаконное подключение к газовым сетям может привести к пожару, взрыву и гибели людей.