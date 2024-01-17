В Алексине после длительного ремонта открылась поликлиника № 1

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После продолжительного ремонта, проходившего по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», первых пациентов приняла поликлиника № 1 в микрорайоне Соцгород.

С 17 января здесь ведут прием терапевт и отоларинголог, работают кабинеты, процедурный и профилактический кабинеты. Приём пациентов проводится с 8 до 16 часов. Об этом пишут «Алексинские вести».

Кроме того, отремонтирован Красносельский фельдшерский здравпункт – работы уже завершены, объект ожидает приёмки. В 2024 году капремонт пройдёт во взрослой поликлинике № 2 в мкр. Горушки и медблоке № 1 на улице Генерала Короткова.