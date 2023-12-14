После публикации Myslo в «‎Баташевском саду» появилась горячая вода

Фото из архива Myslo

После публикации Myslo у жителей дома № 5 по ул. Самоварной появилась горячая вода. Об этом редакции сообщила Юлия Антонова.

«В 16 часов пошел кипяток, и до сих пор горячая», — пишет тулячка.

Напомним, у жителей ЖК «Баташевский сад» не было горячей воды почти три месяца. Все это время люди жили по отработанному алгоритму: ждали, пока из крана пойдет более-менее теплая вода, набирали ванну, мылись.

На территории ЖК — своя котельная, которую передали в собственность индивидуальному предпринимателю. Из-за этого в октябре в ее работе произошел сбой. С тех пор появились проблемы с горячим водоснабжением.