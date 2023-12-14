  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. После публикации Myslo в «‎Баташевском саду» появилась горячая вода - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
После публикации Myslo в «‎Баташевском саду» появилась горячая вода
Фото из архива Myslo

После публикации Myslo в «‎Баташевском саду» появилась горячая вода

К жителям многоэтажки вернулся кипяток.

После публикации Myslo у жителей дома № 5 по ул. Самоварной появилась горячая вода. Об этом редакции сообщила Юлия Антонова. 

«В 16 часов пошел кипяток, и до сих пор горячая», — пишет тулячка. 

Напомним, у жителей ЖК «Баташевский сад» не было горячей воды почти три месяца. Все это время люди жили по отработанному алгоритму: ждали, пока из крана пойдет более-менее теплая вода, набирали ванну, мылись.

На территории ЖК — своя котельная, которую передали в собственность индивидуальному предпринимателю. Из-за этого в октябре в ее работе произошел сбой. С тех пор появились проблемы с горячим водоснабжением. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 10:46 +1
Другие статьи по темам
Событие
проблемы с горячей водой
Место
Баташевский садТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Тулица-2» уверенно обыграла одного из лидеров Молодежной лиги
«Тулица-2» уверенно обыграла одного из лидеров Молодежной лиги
В Туле открыли новое фондохранилище Тульского музейного объединения
В Туле открыли новое фондохранилище Тульского музейного объединения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.