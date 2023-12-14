В Туле открыли новое фондохранилище Тульского музейного объединения

Фото Дмитрия Дзюбина

Здание стало продолжением корпуса Тульского музея изобразительных искусств на улице Фридриха Энгельса. Фондохранилище состоит из трех наземных этажей. Здесь находятся выставочные залы комплекса «Фонд искусств», хранилища и реставрационные мастерские.

— Для нас это долгожданный объект, который позволит обеспечить сохранность ценных экспонатов и станет еще одним серьезным шагом в развитии музейного дела в Туле — третьей музейной столице России. Открытие фондохранилища — замечательный подарок не только для музейного сообщества региона, но и для всех туляков и гостей города, которые любят искусство, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор отметил: для Тулы новое фондохранилище — ценное приобретение. В нем найдется место для всех 220 000 экспонатов Тульского музейного объединения.

Видео Дмитрия Дзюбина

В выставочном комплексе «Фонд искусств» — три этажа, имеющих четкое зонирование как цветовое, так и тематическое. На открытии сделали акцент на красном этаже, где расположилась дебютная выставка комплекса — «Шедевры русского авангарда». Скульптуры и картины расположили на деревянных стендах, красных стенах и черном полу. В выставочном зале находятся произведения как легендарных Василия Кандинского и Каземира Малевича, так и тульского художника Василия Рождественского. Также здесь можно увидеть работы одной из первопроходцев русского авангарда с тульскими корнями — Натальи Гончаровой.

После окончания части мероприятия губернатору провели экскурсию по реставрационным мастерским и хранилищам. Именно там находятся образцы редкого оружия и иконы Успенского собора, созданные в XVI–XVIII вв. Новые помещения высокотехнологичны и предназначены для хранения живописных полотен, тканей и редких образцов оружия.

Открытие фондохранилища и выставочного пространства «Фонд искусств» дало старт культурно-просветительскому проекту «Музейная зима в Туле», разработанному по поручению губернатора.