Тульской области требуются товароведы, бухгалтеры и грузчики
Количество этих вакансий выросло на 10%.
Онлайн-сервис по поиску работы SuperJob выяснил, как санкции, рост
курса валюты и приостановка работы зарубежных компаний повлияли
на состояние рынка труда Тульской области.
Специалисты сервиса отмечают, что в нашем регионе на 10% выросло количество вакансий в логистике, строительстве и недвижимости, а в ритейле и телекоме — резко упало.
Топ-5 наиболее востребованных отраслей среди соискателей из Тульской области (в порядке убывания количества резюме):
- Продажи (менеджеры по продажам, продавцы, кассиры, специалисты по работе с клиентами, товароведы, администраторы магазинов, мерчандайзеры, торговые представители и проч.).
- Логистика, транспорт, склад (комплектовщики, грузчики, водители, сборщики, курьеры и проч.).
- Бухгалтерия, финансы, аудит (бухгалтеры, экономисты, главные бухгалтеры и проч.).
- Квалифицированные рабочие в производстве и строительстве (монтажники, операторы линий, электрики, сварщики и проч.).
- Инженерно-технические работники (ИТР) в производстве и строительстве.
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