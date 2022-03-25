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Тульской области требуются товароведы, бухгалтеры и грузчики

Тульской области требуются товароведы, бухгалтеры и грузчики

Количество этих вакансий выросло на 10%.

Онлайн-сервис по поиску работы SuperJob выяснил, как санкции, рост
курса валюты и приостановка работы зарубежных компаний повлияли
на состояние рынка труда Тульской области.
 
Специалисты сервиса отмечают, что в нашем регионе на 10% выросло количество вакансий в логистике, строительстве и недвижимости, а в ритейле и телекоме — резко упало.
 
Топ-5 наиболее востребованных отраслей среди соискателей из Тульской области (в порядке убывания количества резюме):
  • Продажи (менеджеры по продажам, продавцы, кассиры, специалисты по работе с клиентами, товароведы, администраторы магазинов, мерчандайзеры, торговые представители и проч.).
  • Логистика, транспорт, склад (комплектовщики, грузчики, водители, сборщики, курьеры и проч.).
  • Бухгалтерия, финансы, аудит (бухгалтеры, экономисты, главные бухгалтеры и проч.).
  • Квалифицированные рабочие в производстве и строительстве (монтажники, операторы линий, электрики, сварщики и проч.).
  • Инженерно-технические работники (ИТР) в производстве и строительстве.
Сюжет: Про работу
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