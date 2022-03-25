Тульской области требуются товароведы, бухгалтеры и грузчики

Количество этих вакансий выросло на 10%.

Онлайн-сервис по поиску работы SuperJob выяснил, как санкции, рост курса валюты и приостановка работы зарубежных компаний повлияли на состояние рынка труда Тульской области.

Специалисты сервиса отмечают, что в нашем регионе на 10% выросло количество вакансий в логистике, строительстве и недвижимости, а в ритейле и телекоме — резко упало.

Топ-5 наиболее востребованных отраслей среди соискателей из Тульской области (в порядке убывания количества резюме):