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В Туле осужден владелец подпольного табачного завода

В Туле осужден владелец подпольного табачного завода

Кроме отбытия наказания в колонии, мужчина должен выплатить компенсацию ущерба в сотни миллионов рублей.

Центральный районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего иностранного гражданина.

Он признан виновным в производстве, хранении, перевозке и сбыте немаркированных табачных изделий в крупном объеме. Кроме этого, он наказан за незаконное использование чужого товарного знака.

Противоправная деятельность мужчины была пресечена в ноябре 2020 года сотрудниками УМВД России по Тульской области. Из незаконного оборота изъято около миллиона пачек сигарет.

Злоумышленники арендовали в Скуратово несколько складских помещений. В ангарах оперативники обнаружили две профессиональные производственные линии, оборудование и сырье, а также свыше миллиона пачек сигарет, подготовленных к реализации. По информации Myslo, злоумышленники закупали табак низкого качества в южных регионах страны и изготавливали из него сигареты под маркой Marlboro.

Установлено, что трудились здесь 23 гражданина Российской Федерации и государств ближнего зарубежья. Транспортировка и реализация нелегального товара в торговых точках за пределами региона осуществлялись по фиктивным документам.

Ранее сообщалось, что, по предварительным подсчетам, злоумышленниками причинен ущерб государству в размере около 150 миллионов рублей.
 

Было возбуждено четыре уголовных дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Предполагаемый организатор задержан и заключен под стражу.

Кроме этого, в связи с незаконным использованием товарного знака правообладателю причинен ущерб на сумму свыше 184 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 2,5 лет колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. рублей.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск представителя правообладателя товарного знака о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением. Приговор в законную силу не вступил.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:08 0
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