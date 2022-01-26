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Назначен новый начальник МВД по Новомосковску
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Назначен новый начальник МВД по Новомосковску

Им стал Роман Чаусов.

Назначен новый начальник МВД России по городу Новомосковску. Им стал подполковник полиции Роман Николаевич Чаусов. Ранее он занимал должность заместителя начальника — начальника полиции МВД России по городу Новомосковску.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, накануне Сергей Галкин поблагодарил за службу теперь уже бывшего руководителя отдела Александра Борисова, который вышел в отставку.

Начальник регионального УМВД отметил высокие заслуги Александра Федоровича в организации деятельности территориального органа МВД и пожелал ему успехов на новом поприще.

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