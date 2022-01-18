Дмитрий Миляев станет секретарем отделения «Единой России» в Туле

Он сменит на этом посту Александра Швыкова.

В Туле депутат городской Думы Александр Швыков уйдет с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Его место займет глава администрации Тулы Дмитрий Миляев. Свою должность Швыков занимал с 2019 года.

По имеющейся информации, данное решение связано с единым курсом «Единой России» на федеральном уровне: главы городов или регионов возглавляют отделения партии. Отметим, что Александр Швыков отныне будет занимать должность заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».