Администрация города объяснила, зачем пилят деревья на ул. Революции

Фото предоставлены читателем Myslo.

На ул. Революции в Туле ведется плановое кронирование зеленых насаждений и удаление аварийных, наклонившихся над проезжей частью (либо тротуаром) тротуаром более чем на 15% и сухостойных деревьев. Об этом корреспонденту Myslo сообщили в городской администрации.

«Также проводится опиловка в рамках требований ГИБДД по зоне видимости дорожных знаков (50 м без преград)», — отметили в администрации города Тулы.

Напомним , в редакцию Myslo обратился туляк, который возмущен вырубкой деревьев рядом с домами № 24 и 26 по ул. Революции. Мужчина не понимает, какая может быть необходимость и какие основания для уничтожения зелени в городе.

«Была красивая зеленая улица с разнородными деревьями, а теперь… Пилят все деревья без разбора, и здоровые, и сухие, уже второй день! На месте парковок раньше вешали объявления о проведении работ, а в этот раз никто никак не предупреждал и не огораживал место», — сообщил читатель.