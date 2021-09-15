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Администрация города объяснила, зачем пилят деревья на ул. Революции
Фото предоставлены читателем Myslo.

Администрация города объяснила, зачем пилят деревья на ул. Революции

Судя по всему, никаких нарушений нет.

На ул. Революции в Туле ведется плановое кронирование зеленых насаждений и удаление аварийных, наклонившихся над проезжей частью (либо тротуаром) тротуаром более чем на 15% и сухостойных деревьев. Об этом корреспонденту Myslo сообщили в городской администрации.
 
«Также проводится опиловка в рамках требований ГИБДД по зоне видимости дорожных знаков (50 м без преград)», — отметили в администрации города Тулы.
 
 

Напомним, в редакцию Myslo обратился туляк, который возмущен вырубкой деревьев рядом с домами № 24 и 26 по ул. Революции. Мужчина не понимает, какая может быть необходимость и какие основания для уничтожения зелени в городе.
 
«Была красивая зеленая улица с разнородными деревьями, а теперь… Пилят все деревья без разбора, и здоровые, и сухие, уже второй день! На месте парковок раньше вешали объявления о проведении работ, а в этот раз никто никак не предупреждал и не огораживал место», — сообщил читатель.
Галерея
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 1
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 2
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 3
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 4
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 5
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 6
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 7
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 8
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 9
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 10
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 11
Читатель о вырубке деревьев на ул. Революции: «Была красивая зеленая улица, а теперь…», Фото: 12
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:42 −4
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