Выставка русской и английской керамики продлится в нашем городе до 15 августа. Здесь вы не только погрузитесь в историю, но и насладитесь эстетикой экспонатов, узнаете о лучших традициях аристократии и о том, «как пить чай в пять часов по-королевски».

Если среди своей почты вы нашли приглашение на чаепитие, то это большая честь, ведь чай — не просто напиток, а светское мероприятие.

Вас будут ждать dress code, small talk, выход на террасу, церемония. Здесь не место брендам, деньгам, материальным ценностям или политическим спорам, лишь беседы о путешествиях, коллекциях сервизов, розах и любимых хобби.

– Уникальность экспозиции в том, что она живет уже многие века и затрагивает очень трепетную грань нашей жизни — философию человеческих отношений. Как говорят англичане, жизнь подобна чашке чая: как заваришь, так и насладишься, – эту мысль высказала одна из гостей мероприятия Марина Левина, депутат и первый заместитель председателя Тульской областной Думы.

Взаимоотношения двух стран — Англии и России — нашли отражение в керамике и фарфоре. Каждая вещь в зале только и ждет, чтобы на нее внимательно посмотрели.

– Я хочу, чтобы вы увидели и унесли впечатления, которые потом останутся с вами, я думаю, надолго, — говорит Елена Смирнова, куратор выставки, представитель Московского государственного исторического музея.

Организаторы не оставили без внимания полную публикацию собрания английской керамики и фарфора. В каталоге представлено 363 экспоната с детальной аннотацией к каждой вещи. Автор книги — Дарья Юрьевна Тарлыгина. «Английская керамика XVIII—XX вв. в собрании исторического музея» подробно рассказывает о формировании этой коллекции, а также о заводах, материалах, личностях, связанных с историей Англии и России.

В заключение Елена Петровна поделилась с нами семейными ритуалами чаепития.

– Какой чай у вас обычно заваривается в чайнике? И какая «вишенка» украшает ваши семейные посиделки?

– Мы любим обычный чай, главное, чтобы он был вкусный. Обязательно добавляем разные травы в зависимости от настроения: мяту, мелиссу, брусничные листья. Чаепитие — это обмен теплом. Мы не изменяем традициям моей прабабушки. По семейному рецепту, который передается из поколения в поколение, варим крыжовенное варенье, которое у нас всегда на столе. Именно старые, а не модные сейчас десерты располагают к неспешности, спокойной жизни, которая всем нам так необходима. Я очень ценю дни, когда приезжаю к родителям и мы садимся пить чай с «прабабушкиным» крыжовенным вареньем.

– Из какого сервиза любите пить чай?

– С цветочной росписью Дмитровского фарфорового завода, ему уже очень много лет. Сервиз рассчитан на большое количество персон, поэтому он традиционно появляется на столе, когда мы пьем чай всей семьей или с гостями.

Выставка продлится до 15 августа по адресу: Тула, ул. Металлистов, 10, часы работы: среда и воскресенье с 11.00 до 19.00, четверг, пятница и суббота с 11.00 до 21.00, понедельник и вторник — выходные дни.

Цена билетов – 100 руб. В рамках программы «ГИМ. Доступно» — 50 руб.

Для одного сопровождающего посетителя с инвалидностью — бесплатно.

Автор текста Стефания Абашина.