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В Туле капитально отремонтируют ул. Металлургов, но на ливневку денег нет
Фото из архива Myslo.

В Туле капитально отремонтируют ул. Металлургов, но на ливневку денег нет

Похоже, после сильных дождей на этом участке море так и будет периодически появляться.

В Туле в 2021 году планируют капитально отремонтировать одну из главных улиц Пролетарского района — ул. Металлургов. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Улицу будут делать по всей длине — от ул. Ложевой до Театрального переулка. Ремонт планируется комплексный: полностью отремонтируют проезжую часть и тротуары.

Как стало известно Myslo, в проекте не заложены деньги на обустройство ливневки. Информацию нам подтвердил источник в городской администрации. Это выглядит странно, учитывая, что каждый раз после ливней на ул. Металлургов появляется море.


Пересечение улиц Металлургов и Гайдара. 8 июля 2020 г.

В администрации города говорят, что сейчас по ул. Металлургов водоотвод «осуществляется поверхностным методом по проезжей части». Но криволученцы знают: метод этот неэффективен. И надеются, что чиновники найдут другой способ решения проблемы.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Юлия Королева
сегодня, в 17:30 +5
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