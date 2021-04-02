В Туле капитально отремонтируют ул. Металлургов, но на ливневку денег нет

Фото из архива Myslo.

Похоже, после сильных дождей на этом участке море так и будет периодически появляться.

В Туле в 2021 году планируют капитально отремонтировать одну из главных улиц Пролетарского района — ул. Металлургов. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Улицу будут делать по всей длине — от ул. Ложевой до Театрального переулка. Ремонт планируется комплексный: полностью отремонтируют проезжую часть и тротуары.

Как стало известно Myslo, в проекте не заложены деньги на обустройство ливневки. Информацию нам подтвердил источник в городской администрации. Это выглядит странно, учитывая, что каждый раз после ливней на ул. Металлургов появляется море.



Пересечение улиц Металлургов и Гайдара. 8 июля 2020 г.

В администрации города говорят, что сейчас по ул. Металлургов водоотвод «осуществляется поверхностным методом по проезжей части». Но криволученцы знают: метод этот неэффективен. И надеются, что чиновники найдут другой способ решения проблемы.