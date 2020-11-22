Тульская область присоединилась к «Марафону Ночной лиги»

Фото из архива Myslo.ru.

В Ледовом дворце в Туле состоялся матч любительских команд Ночной хоккейной лиги.

«В Тульской области Ночная хоккейная лига растёт и развивается. Если два года назад в ней принимали участие 12 команд, то в этом сезоне их уже 23. Мы выполняем показатели федерального проекта «Спорт - норма жизни», развиваем профессиональный и, конечно, массовый спорт, чтобы как можно больше жителей региона систематически занимались физической культурой и укрепляли своё здоровье. Большая работа проводится как по развитию спортивной инфраструктуры, так и по проведению таких ярких спортивных мероприятий», - отметил министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

В сезоне 2020/2021 в Фестивале участвует более 20 команд из Тульской области. Лучшая представит регион на втором этапе соревнований в Сочи.

Трансляции матчей и праздничный эфир «Марафона Ночной лиги» будут доступны на сайте Ночной лиги и YouTube-канале.



***

Ночная Хоккейная Лига – ведущая российская любительская спортивная организация, не имеющая аналогов в стране и мире. Была основана по инициативе Президента РФ Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея.

Ледовый дворец, в котором проходили соревнования, был построен по программе «Газпром - детям» по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Сегодня в нем занимаются хоккеем и фигурным катанием воспитанники спортивной школы олимпийского резерва, проходят матчи молодежной хоккейной лиги.