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Тульская область присоединилась к «Марафону Ночной лиги»
Фото из архива Myslo.ru.

Тульская область присоединилась к «Марафону Ночной лиги»

22 ноября по всей стране прошли матчи «Марафона Ночной лиги», приуроченные к открытию Х сезона Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд.

В Ледовом дворце в Туле состоялся матч любительских команд Ночной хоккейной лиги. 

«В Тульской области Ночная хоккейная лига растёт и развивается. Если два года назад в ней принимали участие 12 команд, то в этом сезоне их уже 23. Мы выполняем показатели федерального проекта «Спорт - норма жизни», развиваем профессиональный и, конечно, массовый спорт, чтобы как можно больше жителей региона систематически занимались физической культурой и укрепляли своё здоровье. Большая работа проводится как по развитию спортивной инфраструктуры, так и по проведению таких ярких спортивных мероприятий», - отметил министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

В сезоне 2020/2021 в Фестивале участвует более 20 команд из Тульской области. Лучшая представит регион на втором этапе соревнований в Сочи. 

Трансляции матчей и праздничный эфир «Марафона Ночной лиги» будут доступны на сайте Ночной лиги и YouTube-канале.

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Ночная Хоккейная Лига – ведущая российская любительская спортивная организация, не имеющая аналогов в стране и мире. Была основана по инициативе Президента РФ Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея.

Ледовый дворец, в котором проходили соревнования, был построен по программе «Газпром - детям» по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Сегодня в нем занимаются хоккеем и фигурным катанием воспитанники спортивной школы олимпийского резерва, проходят матчи молодежной хоккейной лиги.

 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:35 −2
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