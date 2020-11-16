В 30% тульских аптек имеется дефицит лекарств

Сегодня, 16 ноября, в Туле проходит очередное заседание оперштаба.

В ходе заседания губернатор Тульской области Алексей Дюмин высказался о дефиците лекарств в тульских аптеках:

– У нас 30% аптек испытывают дефицит лекарств. До вечера представьте мне предложения, как это исправить. Что касается замены препаратов, то менять их могут только профессионалы. Нельзя менять лекарство и брать тот препарат, который имеется в продаже, а не тот, который нужен.

Руководитель управления Росздравнадзора по Тульской области Александр Былков отметил, что дефицит испытывают только те аптеки, которые не работают с местными оптовиками.

– Граждан не интересует, к кому относится аптека. Если нарисован красный крест, значит, там должны быть лекарства для лечения и соплей, и бронхитов, — заключил губернатор.

Дюмин, обращаясь к министру здравоохранения Алексею Эрку:

– Александр Николаевич Былков не ошибается в отношении лекарств? У нас все медучреждения обеспечены? Дефицита препаратов для лечения ковида нет?

Алексей Эрк:

– Дефицита в больницах нет. Все возникающие вопросы мы решаем с Минпромторгом точечно, препараты в регион поступают.

Губернатор:

– Нужно у врачей спросить. У меня есть подозрение, что дефицит или уже есть, или на подходе.