В 30% тульских аптек имеется дефицит лекарств
Об этом стало известно на совещании оперштаба.
Сегодня, 16 ноября, в Туле проходит очередное заседание оперштаба.
В ходе заседания губернатор Тульской области Алексей Дюмин высказался о дефиците лекарств в тульских аптеках:
– У нас 30% аптек испытывают дефицит лекарств. До вечера представьте мне предложения, как это исправить. Что касается замены препаратов, то менять их могут только профессионалы. Нельзя менять лекарство и брать тот препарат, который имеется в продаже, а не тот, который нужен.
Руководитель управления Росздравнадзора по Тульской области Александр Былков отметил, что дефицит испытывают только те аптеки, которые не работают с местными оптовиками.
– Граждан не интересует, к кому относится аптека. Если нарисован красный крест, значит, там должны быть лекарства для лечения и соплей, и бронхитов, — заключил губернатор.
Дюмин, обращаясь к министру здравоохранения Алексею Эрку:
– Александр Николаевич Былков не ошибается в отношении лекарств? У нас все медучреждения обеспечены? Дефицита препаратов для лечения ковида нет?
Алексей Эрк:
– Дефицита в больницах нет. Все возникающие вопросы мы решаем с Минпромторгом точечно, препараты в регион поступают.
Губернатор:
– Нужно у врачей спросить. У меня есть подозрение, что дефицит или уже есть, или на подходе.
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