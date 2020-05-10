МЧС: на Тульскую область надвигается сильный ветер

Непогода придет в наш регион в ближайшие три часа.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ближайшие 1-3 часа с сохранением днем и вечером 10 мая на территории Тульской области ожидается усиление северо-западного ветра порывы 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При усилении ветра:

1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».