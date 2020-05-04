В Тульскую область поступила крупная партия средств индивидуальной защиты

Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

При поддержке Алексея Дюмина социальные партнеры направили в Тульскую область 200 тысяч перчаток, 20 тысяч экранов, 20 тысяч очков, 20 тысяч масок, более 11 тысяч многоразовых защитных комплектов.

Средства индивидуальной защиты переданы областной клинической больнице и другим медучреждениям.

Кроме того, на средства регионального бюджета будут приобретены 10 тысяч многоразовых защитных комплектов и 250 тысяч высоких бахил. Более 4000 бахил и 2000 костюмов привезли в Тульскую область 3 мая. С 8 мая в Тульскую область направят другие крупные партии СИЗ.