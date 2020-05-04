Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области
В Тульскую область поступила крупная партия средств индивидуальной защиты
Маски, перчатки, защитные комплекты, экраны и очки переданы сотрудникам медучреждений.
При поддержке Алексея Дюмина социальные партнеры направили в Тульскую область 200 тысяч перчаток, 20 тысяч экранов, 20 тысяч очков, 20 тысяч масок, более 11 тысяч многоразовых защитных комплектов.
Средства индивидуальной защиты переданы областной клинической больнице и другим медучреждениям.
Кроме того, на средства регионального бюджета будут приобретены 10 тысяч многоразовых защитных комплектов и 250 тысяч высоких бахил. Более 4000 бахил и 2000 костюмов привезли в Тульскую область 3 мая. С 8 мая в Тульскую область направят другие крупные партии СИЗ.
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