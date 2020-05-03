Как в тульских лесах с помощью беспилотников ловят любителей шашлыков: видео

Фото и видео пресс-службы МЧС России по Тульской области.

Дроны способны совершать непрерывный полет, фиксируя информацию о распространении огня даже в малодоступных зонах со слабой видимостью.

Ранее Myslo сообщал, что в Туле и области в майские праздники усилено патрулирование общественных мест. Особое внимание сотрудники МЧС России, Росгвардии и полиции уделяют лесопарковым зонам, куда обычно отдыхающие отправляются на шашлыки.

В МЧС раскрыли подробности таких рейдов.

Для того, чтобы традиционное патрулирование инспекторов государственного пожарного надзора стало более эффективным, к сотрудникам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тульской области присоединились специалисты отдела робототехнических средств и беспилотных авиационных систем специализированной пожарно-спасательной части, на вооружении у которой имеются беспилотные воздушные судна.

Инспекторы МЧС России выявляют нарушителей с воздуха при помощи беспилотников. Как сообщает пресс-служба ведомства, благодаря качественному оборудованию для съемки дроны «видят» даже самые мелкие очаги возгорания и отдыхающих граждан в лесу. Беспилотники способны совершать непрерывный полёт, фиксируя информацию о распространении огня даже в малодоступных зонах со слабой видимостью.

Главная цель сотрудников МЧС максимально доступно объяснить людям необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и не допустить возгораний с тяжкими последствиями, как в природной среде, так и в жилом секторе.

Напомним, в Тульской области действует особый противопожарный режим. В связи с этим:

запрещен въезд в леса, за исключением дорог общего пользования, автомобильного транспорта, кроме специальных транспортных средств, принадлежащих пожарной охране, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб;

запрещено проведение профилактических выжиганий сухой травы, разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических, некоммерческих товариществ, полосах отвода лини электропередач, железных и автомобильных дорогах, сжигание мусора.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что во время действия особого противопожарного режима вдвое увеличиваются штрафы за нарушение правил безопасности.