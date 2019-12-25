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Новомосковский кот-наркокурьер официально признан медийной личностью
Фото из архива MySlo

Новомосковский кот-наркокурьер официально признан медийной личностью

Он оказался в лидерах рейтинга, составленного независимой российской исследовательской компанией «Медиалогия».

Специалисты «Медиалогии» решили проанализировать «кошачьи» новости, опубликованные в российских СМИ за последние десять лет. Основной критерий рейтинга – показатель заметности события, позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.

В рейтинг вошли 15 новостей, главными героями которых стали коты и кошки. Первое место с показателем заметности в 1203,2 балла занял толстый кот Виктор, которого пытались снять с авиарейса «Москва – Владивосток» из-за лишнего веса.

На втором месте – кошка Матроскина из Владивостока, которая «объела» владельцев рыбного магазина на 60 тысяч рублей. Третью строчку занял кот Ахилл, предсказавший результаты Кубка Конфедераций и Чемпионата Мира по футболу.

Новомосковский кот-наркокурьер, которого преступники пытались использовать для доставки запрещённых веществ в исправительную колонию, набрал 172,9 балла и занял седьмое место. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 53 тысяч источников.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +3
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