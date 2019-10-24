На ул. Вильямса в Туле насмерть сбили женщину

От полученных травм пешеход скончалась на месте.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 24 октября на ул. Вильямса в Туле, неподалёку от поворота на 1-й пр-д М. Расковой, водитель Chevrolet Lanos насмерть сбил женщину.

По предварительным данным, 66-летняя тулячка проживала в одном из домов, расположенных неподалёку. Отметим, что именно на этом участке дороги отсутствует нормальное уличное освещение.

Окончательную причину и все обстоятельства трагедии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.