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В Донском суд отправил необязательную мать на обязательные работы

В Донском суд отправил необязательную мать на обязательные работы

Женщина долгое время не выплачивала алименты на содержание своего ребёнка.

В Донском сотрудники территориального отдела УФССП России по Тульской области составили протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП в отношении 39-летней местной жительницы.

По решению суда женщина обязана платить алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако долгое время она уклонялась от исполнения своих обязательств.

Безответственное поведение матери стало основанием для привлечения её к административной ответственности. Рассмотрев материалы по делу, суд назначил ей наказание в виде 60 часов обязательных работ.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:42 +4
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