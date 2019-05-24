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В Туле до конца осени высадят более 5000 деревьев и кустарников
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле до конца осени высадят более 5000 деревьев и кустарников

В администрации города обсудили планы по озеленению областной столицы.

В Туле прошли работы по высадке деревьев. Порядка 800 саженцев спиреи, пузыреплодника и гортензии появились на проспекте Ленина, у сквера Льва Толстого. В ближайшее время сотрудники ООО «Дизайн-Стиль» высадят цветы на ул. Дмитрия Ульянова.

На пересечении улиц Октябрьской и Карпова специалисты подрядной организации приступили к созданию естественного ландшафта – здесь посеют семена луговых растений. Работы по озеленению продолжатся и осенью – в Туле посадят порядка 930 деревьев и 3400 тысяч декоративных кустарников. Липы, калины, клёны и хвойные деревья появятся на пр. Ленина, улицах Первомайской, Чмутова, Хворостухина и других.

Также в Туле проводятся контрольные мероприятия в рамках практики студентов Крапивенского лесхоз-техникума. Глава городской администрации Евгений Авилов поручил провести работу по инвентаризации зеленых насаждений, выявить больные деревья, подлежащие лечению либо замене на саженцы с закрытой корневой системой.

Это позволит создать электронную базу для учета растений в случае их незаконной вырубки. Для проведения этих мероприятий приглашены студенты Крапивенского лесохозяйственного техникума, которые проходят практику в городском управлении благоустройства. Работы стартовали с проспекта Ленина – здесь уже выявлено порядка 20 деревьев, требующих лечения.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +3
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