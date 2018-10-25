Возгорание автомобиля на ул. Оружейной в Туле: подробности

Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области. Видео очевидцев.

Причина пожара пока не установлена.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Тульской области, пожар на ул. Оружейной случился вчера, 24 октября, вечером. Сигнал о пожаре поступил диспетчеру в 20.55.

Горел припаркованный ВАЗ-2109. Автомобиль тушили два пожарных расчета: 8 человек и 2 единицы техники.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Как сообщили Myslo очевидцы происшествия, во время пожара они слышали громкий хлопок. Туляки прислали в редакцию видео с места происшествия: