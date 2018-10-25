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Возгорание автомобиля на ул. Оружейной в Туле: подробности
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области. Видео очевидцев.

Возгорание автомобиля на ул. Оружейной в Туле: подробности

Причина пожара пока не установлена.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Тульской области, пожар на ул. Оружейной случился вчера, 24 октября, вечером. Сигнал о пожаре поступил диспетчеру в 20.55.

Горел припаркованный ВАЗ-2109. Автомобиль тушили два пожарных расчета: 8 человек и 2 единицы техники.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Как сообщили Myslo очевидцы происшествия, во время пожара они слышали громкий хлопок. Туляки прислали в редакцию видео с места происшествия:

сегодня, в 08:58 +2
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