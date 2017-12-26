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В Киреевском районе начнут добывать соль

В Киреевском районе начнут добывать соль

Предприятие будет работать в рамках программы по импортозамещению.

Участники градостроительно-земельного совета одобрили перевод двух земельных участков общей площадью 14 га из категории запаса в категорию земель промышленности для размещения завода по производству соли. Один из земельных участков – территория бывшей шахты Комсомольская.
Предприятие должно быть построено не позже чем через год.

На заводе будут работать 150 человек.

Предприятие имеет федеральную лицензию на 49 лет по добыче соли. Завод будет производить соль класса экстра.

– В европейской части России мало залежей соли. В этом отношении Киреевскому району повезло, – отметил председатель правительства Юрий Андрианов.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:52 0
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Место
Киреевский районТульская область

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