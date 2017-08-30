Читатели Myslo выберут двоих участников проекта «Похудей со „Слободой“»

На фото финалистки предыдущего сезона проекта «Похудей со „Слободой“» Татьяна Барщевцева и Лилия Алексеева

Всего в проекте будут участвовать 6 человек из 16, приславших нам свои заявки. Переходите по ссылке, знакомьтесь с анкетами, голосуйте!

Друзья, вот и наступило время голосования для наших уважаемых участников. Всего на кастинг нашей акции поступило 16 заявок. Гости портала Myslo.ru выберут двоих человек — в проект пройдут те участники, кто наберет больше всего «лайков». Четверых выберет редакция.

Оставляйте свои голоса здесь за тех, кому, по вашему мнению, действительно нужна помощь!

Голосование продлится до 4 сентября.