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В Туле прошел МамПарад
Фото пресс-службы Правительства ТО.

В Туле прошел МамПарад

3 июня в Туле в восьмой раз прошел МамПарад - праздничное шествие мам и детей.

Родители с детьми прошли красочным маршем по проспекту Ленина от Тульского академического театра драмы до Центрального парка культуры и отдыха имени П. П. Белоусова, где он завершился грандиозным дефиле наряженных экипажей. В этом году в МамПараде приняли участие порядка 170 номинантов. Участники продемонстрировали сказочно-наряженные коляски, велосипеды, самокаты, ролики и скейтборды.

На территории парка в рамках праздника организована работа более десятка интерактивных площадок. Все конкурсы и мастер-классы подготовлены для детей разных возрастов.

Галерея
МамПарад-2017, Фото: 1
МамПарад-2017, Фото: 2
МамПарад-2017, Фото: 3
МамПарад-2017, Фото: 4
МамПарад-2017, Фото: 5
МамПарад-2017, Фото: 6
МамПарад-2017, Фото: 7
МамПарад-2017, Фото: 8
МамПарад-2017, Фото: 9
МамПарад-2017, Фото: 10
МамПарад-2017, Фото: 11
МамПарад-2017, Фото: 12
МамПарад-2017, Фото: 13
МамПарад-2017, Фото: 14
МамПарад-2017, Фото: 15
МамПарад-2017, Фото: 16
МамПарад-2017, Фото: 17
МамПарад-2017, Фото: 18
МамПарад-2017, Фото: 19
МамПарад-2017, Фото: 20
МамПарад-2017, Фото: 21
МамПарад-2017, Фото: 22
МамПарад-2017, Фото: 23
МамПарад-2017, Фото: 24
МамПарад-2017, Фото: 25
МамПарад-2017, Фото: 26
МамПарад-2017, Фото: 27
МамПарад-2017, Фото: 28
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Полная афиша здесь.

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скоро на Myslo.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:49 +2
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