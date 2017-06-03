Фото пресс-службы Правительства ТО.
В Туле прошел МамПарад
3 июня в Туле в восьмой раз прошел МамПарад - праздничное шествие мам и детей.
Родители с детьми прошли красочным маршем по проспекту Ленина от Тульского академического театра драмы до Центрального парка культуры и отдыха имени
На территории парка в рамках праздника организована работа более десятка интерактивных площадок. Все конкурсы и мастер-классы подготовлены для детей разных возрастов.
Галерея
Полная афиша здесь.
Еще больше фото с праздника
скоро на Myslo.
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