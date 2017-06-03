В Туле прошел МамПарад

Фото пресс-службы Правительства ТО.

3 июня в Туле в восьмой раз прошел МамПарад - праздничное шествие мам и детей.

Родители с детьми прошли красочным маршем по проспекту Ленина от Тульского академического театра драмы до Центрального парка культуры и отдыха имени П. П. Белоусова , где он завершился грандиозным дефиле наряженных экипажей. В этом году в МамПараде приняли участие порядка 170 номинантов. Участники продемонстрировали сказочно-наряженные коляски, велосипеды, самокаты, ролики и скейтборды.

На территории парка в рамках праздника организована работа более десятка интерактивных площадок. Все конкурсы и мастер-классы подготовлены для детей разных возрастов.

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