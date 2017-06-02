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Провал на Пролетарском мосту в Туле залатали
фото пресс-службы администрации Тулы

Провал на Пролетарском мосту в Туле залатали

Работы по ликвидации провала на Пролетарском мосту в Туле были проведены 2 июня.

1 июня в редакцию портала читатель прислали фото, сделанное на Пролетарском мосту, который зиял более чем 50-сантиметровой дырой над железной дорогой. 

– На пешеходной части моста образовалась дыра более 50 сантиметров в ширину, а рядом несколько маленьких, но тоже сквозных, – рассказал читатель.

По факту публикации были проведены работы и провал ликвидирован.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 09:58 0
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