Провал на Пролетарском мосту в Туле залатали

фото пресс-службы администрации Тулы

Работы по ликвидации провала на Пролетарском мосту в Туле были проведены 2 июня.

1 июня в редакцию портала читатель прислали фото, сделанное на Пролетарском мосту, который зиял более чем 50-сантиметровой дырой над железной дорогой.

– На пешеходной части моста образовалась дыра более 50 сантиметров в ширину, а рядом несколько маленьких, но тоже сквозных, – рассказал читатель.

По факту публикации были проведены работы и провал ликвидирован.