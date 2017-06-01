Фото Юлии Александровой
В Туле на Пролетарском мосту появилась дыра
На пешеходной части моста образовалась дыра более полуметра в ширину.
Состояние моста на улице Пролетарской в Туле вызывает опасения. В редакцию Myslo читатель Алексей прислал фото, сделанные на днях на переходе через железнодорожные пути.
– На пешеходной части моста образовалась дыра более 50 сантиметров в ширину, а рядом несколько маленьких, но тоже сквозных, – рассказал он.
Построен Пролетарский мост был в 1974 году взамен Чулковского.
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