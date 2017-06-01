В Туле на Пролетарском мосту появилась дыра

Фото Юлии Александровой

На пешеходной части моста образовалась дыра более полуметра в ширину.

Состояние моста на улице Пролетарской в Туле вызывает опасения. В редакцию Myslo читатель Алексей прислал фото, сделанные на днях на переходе через железнодорожные пути.

– На пешеходной части моста образовалась дыра более 50 сантиметров в ширину, а рядом несколько маленьких, но тоже сквозных, – рассказал он.

Построен Пролетарский мост был в 1974 году взамен Чулковского.