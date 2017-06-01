новости
новости
Регистрация
В Туле на Пролетарском мосту появилась дыра
Фото Юлии Александровой

В Туле на Пролетарском мосту появилась дыра

На пешеходной части моста образовалась дыра более полуметра в ширину.

Состояние моста на улице Пролетарской в Туле вызывает опасения. В редакцию Myslo читатель Алексей прислал фото, сделанные на днях на переходе через железнодорожные пути.

– На пешеходной части моста образовалась дыра более 50 сантиметров в ширину, а рядом несколько маленьких, но тоже сквозных, – рассказал он.

Построен Пролетарский мост был в 1974 году взамен Чулковского.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:49 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская областьПролетарский мост
Прочее
разрушение моста

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на нефтебазе прошли учения спасателей
В Туле на нефтебазе прошли учения спасателей
Под Тулой столкнулись «Рено» и грузовик
Под Тулой столкнулись «Рено» и грузовик
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.