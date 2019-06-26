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В Туле ГИБДД, спасатели и медики провели крупные учения на трассе: репортаж
Фото Алексея Пирязева, видео Сергея Старикова

В Туле ГИБДД, спасатели и медики провели крупные учения на трассе: репортаж

По легенде, на выезде из города столкнулись легковой автомобиль, бензовоз и пассажирский автобус.

В Туле ГИБДД, спасатели и региональный центр медицины катастроф провели совместные учения. По легенде, на выезде из города столкнулись легковой автомобиль, бензовоз и пассажирский автобус. В результате автоаварии условно пострадали два человека и была пробита цистерна с топливом.
 
Специально для учений подготовили старенький, но относительно целый «Москвич», который сотрудники городской службы спасения по-настоящему разрезали с помощью гидравлического инструмента.
 

 
Сначала на место учебного происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые оказали пострадавшим первичную помощь, выставили конусы дорожного ограждения и организовали проезд транспорта.
 

Тем временем сотрудники МЧС приняли меры для предотвращения возгорания, залив место условного разлива топлива пеной, а городская служба спасения вскрыла легковушку, извлекла пострадавшего и передала его медикам.

Галерея
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 1
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 2
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 3
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 4
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 5
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 6
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 7
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 8
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 9
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 10
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 11
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 12
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 13
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 14
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 15
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 16
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 17
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 18
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 19
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 20
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 21
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 22
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 23
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 24
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 25
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 26
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 27
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 28
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 29
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 30
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 31
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 32
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 33
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 34
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 35
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 36
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 37
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 38
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 39
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 40
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 41
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 42
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 43
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 44
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 45
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 46
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 47
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 48
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 49
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 50
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 51
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 52
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 53
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 54
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 55
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 56
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 57
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 58
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 59
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 60
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 61
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 62
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 63
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 64
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 65
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 66
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 67
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 68
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 69
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 70
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 71
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 72
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 73
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 74
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 75
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 76
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 77
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 78
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 79
В Туле спасатели, ГИБДД и медики провели крупные учения на трассе, Фото: 80
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:19 +1
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