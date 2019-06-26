Фото Алексея Пирязева, видео Сергея Старикова
В Туле ГИБДД, спасатели и медики провели крупные учения на трассе: репортаж
По легенде, на выезде из города столкнулись легковой автомобиль, бензовоз и пассажирский автобус.
В Туле ГИБДД, спасатели и региональный центр медицины катастроф провели совместные учения. По легенде, на выезде из города столкнулись легковой автомобиль, бензовоз и пассажирский автобус. В результате автоаварии условно пострадали два человека и была пробита цистерна с топливом.
Специально для учений подготовили старенький, но относительно целый «Москвич», который сотрудники городской службы спасения по-настоящему разрезали с помощью гидравлического инструмента.
Сначала на место учебного происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые оказали пострадавшим первичную помощь, выставили конусы дорожного ограждения и организовали проезд транспорта.
Тем временем сотрудники МЧС приняли меры для предотвращения возгорания, залив место условного разлива топлива пеной, а городская служба спасения вскрыла легковушку, извлекла пострадавшего и передала его медикам.
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