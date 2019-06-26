В Туле ГИБДД, спасатели и медики провели крупные учения на трассе: репортаж

Фото Алексея Пирязева, видео Сергея Старикова

По легенде, на выезде из города столкнулись легковой автомобиль, бензовоз и пассажирский автобус.

В Туле ГИБДД, спасатели и региональный центр медицины катастроф провели совместные учения. По легенде, на выезде из города столкнулись легковой автомобиль, бензовоз и пассажирский автобус. В результате автоаварии условно пострадали два человека и была пробита цистерна с топливом.

Специально для учений подготовили старенький, но относительно целый «Москвич», который сотрудники городской службы спасения по-настоящему разрезали с помощью гидравлического инструмента.

Сначала на место учебного происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые оказали пострадавшим первичную помощь, выставили конусы дорожного ограждения и организовали проезд транспорта.

Тем временем сотрудники МЧС приняли меры для предотвращения возгорания, залив место условного разлива топлива пеной, а городская служба спасения вскрыла легковушку, извлекла пострадавшего и передала его медикам.