Тульские железнодорожники совместно с ГИБДД проводят акцию «Внимание, переезд!»

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

С начала года из-за нарушений ПДД на железнодорожных переездах произошли две аварии.

В тульском регионе Московской железной дороги стартовала акция «Внимание, переезд!», цель которой – снижение количества ДТП на железнодорожных переездах.

С начала года нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железной дороги привели к двум столкновениям с поездами – одно из них произошло на переезде, второе – в необорудованном для проезда месте. Еще одно ДТП удалось предотвратить благодаря оперативным действиям железнодорожников. Годом ранее за аналогичный период произошло одно происшествие.

Акция «Внимание, переезд!» приурочена к началу учебного года и окончанию дачного сезона, когда количество автомобилей на дорогах значительно увеличивается. Железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД проведут серию рейдов, будут выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности. Также пройдут внеплановые проверки всех железнодорожных переездов

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Выполнение этого условия позволит снизить количество аварий.