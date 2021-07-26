Фото Избирательной комиссии Тульской области.
Владимир Исаков выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Тульской области
Он стал третьим кандидатом на эти выборы.
26 июля Владимир Исаков, выдвинутый Коммунистической партией РФ, представил в избирательную комиссию Тульской области документы для выдвижения на должность губернатора.
Срок выдвижения кандидатов на должность губернатора завершается 4 августа. С 4 по 9 августа кандидаты должны представить в областную избирательную комиссию документы для регистрации.
Выборы губернатора Тульской области пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября 2021 года.
Напомним, первым зарегистрированным кандидатом стал действующий губернатор региона Алексей Дюмин, вторым — коммунист Юрий Моисеев.
Другие статьи по темам
Люди
Место