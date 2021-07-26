новости
новости
Регистрация
Владимир Исаков выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Тульской области
Фото Избирательной комиссии Тульской области.

Владимир Исаков выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Тульской области

Он стал третьим кандидатом на эти выборы.

26 июля Владимир Исаков, выдвинутый Коммунистической партией РФ, представил в избирательную комиссию Тульской области документы для выдвижения на должность губернатора.

Срок выдвижения кандидатов на должность губернатора завершается 4 августа. С 4 по 9 августа кандидаты должны представить в областную избирательную комиссию документы для регистрации.

Выборы губернатора Тульской области пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

Напомним, первым зарегистрированным кандидатом стал действующий губернатор региона Алексей Дюмин, вторым — коммунист Юрий Моисеев.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 14:58 −3
Другие статьи по темам
Люди
Владимир Исаков
Место
Тула
Прочее
выборы губернатора Тульской области
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Профилактика гепатита: на вопросы туляков ответит главный внештатный инфекционист минздрава
Профилактика гепатита: на вопросы туляков ответит главный внештатный инфекционист минздрава
В Туле «адский трактор» устроил пыльную бурю под окнами дома: видео
В Туле «адский трактор» устроил пыльную бурю под окнами дома: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.