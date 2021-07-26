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В Туле «адский трактор» устроил пыльную бурю под окнами дома: видео

В Туле «адский трактор» устроил пыльную бурю под окнами дома: видео

Сначала может показаться, что это была уборка территории.

Тулячка Вера Горшкова прислала в редакцию видео, снятое утром 26 июля по адресу: Тула, Промышленный проезд, 10. На записи запечатлен трактор, который, на первый взгляд, занимается уборкой территории. Но это только на самый первый взгляд...
 
Номер трактора 5923ТУ71RUS.
 

Напомним, как-то раз большую автостоянку на улице Максима Горького тоже убирал трактор. Ну как убирал... Скажем, что-то делал на территории, потому как словом «уборка» это назвать нельзя ни в коем случае. Слишком сомнительно.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:15 +8
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