В Туле «адский трактор» устроил пыльную бурю под окнами дома: видео

Сначала может показаться, что это была уборка территории.

Тулячка Вера Горшкова прислала в редакцию видео, снятое утром 26 июля по адресу: Тула, Промышленный проезд, 10. На записи запечатлен трактор, который, на первый взгляд, занимается уборкой территории. Но это только на самый первый взгляд...

Номер трактора 5923ТУ71RUS.

Напомним, как-то раз большую автостоянку на улице Максима Горького тоже убирал трактор. Ну как убирал... Скажем, что-то делал на территории, потому как словом «уборка» это назвать нельзя ни в коем случае. Слишком сомнительно.