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Госдума одобрила в первом чтении повышение пенсионного возраста

Госдума одобрила в первом чтении повышение пенсионного возраста

За принятие документа проголосовали 327 депутатов, против – 102, один парламентарий воздержался.

Правительственный законопроект о пенсионной реформе прошел первое чтение в Госдуме РФ, — пишет ТАСС.

Законопроект поддержала фракция «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не согласились с реформой, — добавляют «Ведомости».

В заседании участвовали депутаты от Тульской области, члены фракции «Единая Россия»: Владимир Афонский, Наталия Пилюс, Виктор Дзюба и Николай Петрунин. Они также проголосовали за.

Законопроектом об изменении пенсионной системы, в частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Первое чтение подразумевает рассмотрение концепции законопроекта. После ее утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и затем зафиксированы в виде поправок ко второму чтению.

Законопроект представлял в Госдуме министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, реформа позволит впервые за всю историю России проиндексировать пенсии более чем в два раза по сравнению с инфляцией.

Что думают о повышении пенсионного возраста депутаты Тульской областной думы, читайте здесь.

 

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