Трещины в здании тульского художественного музея появились из-за недобросовестного подрядчика

Об этом редакции Myslo сообщили в министерстве культуры Тульской области.

Уточняется, что, согласно выводам экспертов, трещины появились из-за нарушения технологии ведения строительных работ и невыполнения им условий проектной документации. Контракт с недобросовестным подрядчиком был расторгнут, согласно решению суда он должен возместить убытки на сумму 27 млн рублей.

Работы по закреплению грунтов основания части фундаментов музея были завершены в сентябре прошлого года. В соответствии с рекомендациями проектной документации, на стабилизацию напряжений в основании фундамента понадобится до 6 месяцев. Сейчас геодезисты наблюдают за ходом этого процесса и осадкой здания.

После завершения периода стабилизации все поврежденные конструкции, внешняя и внутренняя отделка стен музея будет восстановлена. Ожидается, что это произойдёт до конца текущего года.