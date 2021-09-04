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Туляков приглашают на грандиозное иллюзионное шоу «Спящая красавица»

Туляков приглашают на грандиозное иллюзионное шоу «Спящая красавица»

19 сентября в Городском концертном зале пройдет иллюзионное шоу «Спящая красавица» Виктора Шишко — финалиста шоу «Минута славы». Начало в 14.00 и 18.00.

Самый загадочный участник телепроекта «Удиви меня!» на телеканале ТВ-3, специальный гость телепроектов «Tu si que vales» Canale-5 (Италия) и Le Plus Grand Cabaret France 2 &amp; TV5 Monde (Франция) .
 

Бессмертную историю любви ждет полное «переиздание», а не очередная «кавер-версия». «Спящая Красавица» XXI века — незабываемое и оригинальное иллюзионное шоу, в котором великий сюжет Шарля Перро стал лишь отправной точкой в безграничной фантазии создателей
проекта. У этой сказки богатейшая сценическая биография. Более чем за 300 лет её существования сюжет неоднократно видоизменяли, однако именно шоу Виктора Шишко продемонстрирует неожиданный взгляд на любимую с детства историю.
 
Завораживающие трюки с людьми, перемещаемыми в пространстве, парящими в воздухе, исчезающими и так же внезапно появляющимися, объединены волшебной историей, которая красной нитью проходит через всё шоу. Благодаря такому блестящему синтезу, «Спящая Красавица» приводит в восхищение всех зрителей, независимо от их возраста.
 
Тонны декораций и специальной аппаратуры, роскошные костюмы, магические спецэффекты и головокружительные трюки, возможные только в сказках, не только покорят любого, но и откроют для Вас двери в потрясающий мир иллюзий. А самые бесстрашные зрители даже смогут стать
участниками невероятных фокусов и убедиться в реальности происходящего, самостоятельно проверив иллюзионную аппаратуру. Главным в этой программе являются зрелищные трюки, большинство из которых созданы Виктором Шишко и не имеют аналогов в мире. 
 
Вы получите массу ярких, незабываемых впечатлений и сможете убедиться в том, что это шоу просто не позволит Вам сидеть и безучастно наблюдать за происходящим на сцене… Ведь по своему масштабу, красочности и уровню исполнения иллюзионных трюков, «Спящая Красавица» по праву может сразиться в борьбе за первенство с лучшими мировыми развлекательными шоу.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 19:19 0
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