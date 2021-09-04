Туляков приглашают на грандиозное иллюзионное шоу «Спящая красавица»

Самый загадочный участник телепроекта «Удиви меня!» на телеканале ТВ-3, специальный гость телепроектов «Tu si que vales» Canale-5 (Италия) и Le Plus Grand Cabaret France 2 & TV5 Monde (Франция) .

Бессмертную историю любви ждет полное «переиздание», а не очередная «кавер-версия». «Спящая Красавица» XXI века — незабываемое и оригинальное иллюзионное шоу, в котором великий сюжет Шарля Перро стал лишь отправной точкой в безграничной фантазии создателей

проекта. У этой сказки богатейшая сценическая биография. Более чем за 300 лет её существования сюжет неоднократно видоизменяли, однако именно шоу Виктора Шишко продемонстрирует неожиданный взгляд на любимую с детства историю.



Завораживающие трюки с людьми, перемещаемыми в пространстве, парящими в воздухе, исчезающими и так же внезапно появляющимися, объединены волшебной историей, которая красной нитью проходит через всё шоу. Благодаря такому блестящему синтезу, «Спящая Красавица» приводит в восхищение всех зрителей, независимо от их возраста.

Тонны декораций и специальной аппаратуры, роскошные костюмы, магические спецэффекты и головокружительные трюки, возможные только в сказках, не только покорят любого, но и откроют для Вас двери в потрясающий мир иллюзий. А самые бесстрашные зрители даже смогут стать

участниками невероятных фокусов и убедиться в реальности происходящего, самостоятельно проверив иллюзионную аппаратуру. Главным в этой программе являются зрелищные трюки, большинство из которых созданы Виктором Шишко и не имеют аналогов в мире.

Вы получите массу ярких, незабываемых впечатлений и сможете убедиться в том, что это шоу просто не позволит Вам сидеть и безучастно наблюдать за происходящим на сцене… Ведь по своему масштабу, красочности и уровню исполнения иллюзионных трюков, «Спящая Красавица» по праву может сразиться в борьбе за первенство с лучшими мировыми развлекательными шоу.

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