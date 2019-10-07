Фонд «Таланты мира» решил предложить зрителям новый формат «музыкальной коллекции» Хэллоуина — гала-концерт с участием мировых оперных звезд.

В концерте «Хэллоуин в опере» зрителей ждет встреча с популярными героями опер и мюзиклов, с теми, кого принято относить к мистическим или сказочным персонажам. Здесь появится возможность встретиться и с русалками, и с человеком-птицей, Призраком оперы и даже с дочерью самого Кощея Бессмертного, услышать полет Валькирий и, конечно же, свои арии исполнят Царица ночи и властитель Тьмы, выступающий под разными псевдонимами — Мефистофель, Воланд…

И это не случайно, ведь в наши дни все более популярным становится празднование Хэллоуин — кануна Дня Всех святых — веселого праздника, который распространился по всему миру благодаря влиянию американской культуры. Исторически можно проследить связь этого карнавального представления практически со всеми христианскими конфессиями, однако его традиции восходят к язычеству. Считается, что этот феерический праздник пришел к нам от древних кельтов и шотландцев.

Сейчас уже мало кто задумывается над историческими корнями торжества, зато дети и молодежь с удовольствием отдают должное карнавальным костюмам «нечисти», «светильникам Джека» в виде тыкв и обрядам типа выпрашивания и поедания традиционных сладостей и конфет.

В программе принимают участие:

Юлия Корнева (контральто) — Фонд «Таланты мира»,

Оксана Лесничая (сопрано) — Государственный академический Большой театр России,

Владимир Кудашев (бас) — заслуженный артист России, Государственный академический Большой театр России, Московский театр «Новая опера» им. Е. В. Колобова ,

Денис Федоренко (бас-баритон) — Мариинский театр, Театр «Санктъ-Петербургъ Опера».

Партия фортепиано — Станислав Серебрянников (главный концертмейстер Фонда «Таланты мира»).

Фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе является одной из лучших концертных организаций России, которой удается с успехом решать одну из сложнейших задач современности — популяризировать красоту вокальной классической музыки.

Каждый проект фонда «Таланты мира» — это уникальное явление, грандиозный праздник, конгломерат оригинального режиссерского замысла и высочайшего исполнительского мастерства.

Цена: 600−1300 р.