Им оказался 20-летний местный житель. Парень утверждает, что совершил поджоги по указанию третьих лиц.

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Накануне вечером в дежурную часть УМВД России по Тульской области поступило сообщение о возгорании в двух офисах банков, расположенных на Красноармейском проспекте и ул. Фрунзе.

Утановлено, что неизвестный молодой человек умышленно совершил поджог этих помещений и скрылся с места происшествия. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали поджигателя. Им оказался 20-летний туляк. Он пояснил, что совершил поджоги под воздействием третьих лиц.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

УМВД России по Тульской области обращается к гражданам: если вы оказались в подобной ситуации — не выполняйте указания незнакомцев, которые общаются с вами по телефону, в мессенджере или соцсетях. Это может привести к тяжким последствиям, вплоть до уголовного преследования.