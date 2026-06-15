Фото очевидца и из телеграм-канала «Тула. Происшествия»

Вечером 15 июня в двух офисах банков, расположенных недалеко друг от друга, произошли возгорания. Первый пожар случился в офисе «Сбера» на ул. Фрунзе.

По словам местных жителей, он был закрыт, поэтому внутри никого не было. Очевидцы утверждают, что это был поджог, а поджигателя задержали на месте происшествия.

Второе возгорание произошло в расположенном на Красноармейском проспекте офисе «Альфа-Банка». Кадры с места событий появились в соцсетях.

Предположительно, оба пожара связаны с украинскими мошенниками, которые могли обманом склонить своих жертв к преступлению либо намеренно нанять исполнителей для поджогов.