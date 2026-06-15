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В мае в Россельхознадзор поступила жалоба от жителя Венева. Гражданин просил разобраться с владельцем личного подсобного хозяйства (ЛПХ) Зубанковой Г. А., у которой на участке содержалась домашняя птица.

Инспекторы провели анализ информации и выяснили, что по указанному адресу действительно содержатся 10 кур. Однако при проверке выяснилось нарушение: эти куры не были зарегистрированы в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии («Хорриот»).

Согласно правилам, вся сельскохозяйственная птица должна быть промаркирована и поставлена на учёт. Это необходимо для контроля здоровья животных и предотвращения распространения болезней.

Владелец ЛПХ получила предостережение.