Подразделениями ПВО Министерства обороны России уничтожено четыре украинских беспилотника.
Пострадавших в результате инцидента нет, по данным губернатора.
Согласно предварительным данным, разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Жителей региона призывают соблюдать правила безопасности.
Упавшие на землю беспилотные летательные аппараты могут быть опасны, так как способны содержать взрывчатые вещества. Приближаться к ним строго запрещено.
Кроме того, не следует брать в руки элементы уже сдетонировавших дронов — они могут быть обработаны отравляющими веществами.
Граждан просят быть бдительными: в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.
В регионе сохраняется угроза новых атак беспилотников.