4 беспилотника сбили ПВО в ночь на 16 июня.

Подразделениями ПВО Министерства обороны России уничтожено четыре украинских беспилотника.

Пострадавших в результате инцидента нет, по данным губернатора.

Согласно предварительным данным, разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Жителей региона призывают соблюдать правила безопасности.

Упавшие на землю беспилотные летательные аппараты могут быть опасны, так как способны содержать взрывчатые вещества. Приближаться к ним строго запрещено.

Кроме того, не следует брать в руки элементы уже сдетонировавших дронов — они могут быть обработаны отравляющими веществами.

Граждан просят быть бдительными: в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

В регионе сохраняется угроза новых атак беспилотников.