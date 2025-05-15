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Житель Венёва получил 5 лет и 3 месяца колонии за распространение порно с несовершеннолетними

Житель Венёва получил 5 лет и 3 месяца колонии за распространение порно с несовершеннолетними

Видео он рассылал в telegram: в личные сообщения людям, с которыми пытался знакомиться.

К реальному сроку приговорил Веневский районный суд 32-летнего местного жителя за распространение в интернете порнографических изображений несовершеннолетних. Ему вменяют два эпизода преступной деятельности (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ)

В ходе судебного разбирательства установлено, что с начала 2024 года житель города Венева на своей странице в telegram размещал порноматериалы с лицами, не достигшими 18-летнего возраста. Также эти видео он рассылал в личные сообщения людям, с которыми знакомился в интернете, вел переписку порнографического характера.
 
В судебном заседании мужчина вину признал. В 2018 году он уже был осужден к лишению свободы за аналогичные преступления. 
Приговором суда он признан виновным, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Приговор в законную силу пока не вступил..
 
Санкция  пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1  УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

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