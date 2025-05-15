Житель Венёва получил 5 лет и 3 месяца колонии за распространение порно с несовершеннолетними

К реальному сроку приговорил Веневский районный суд 32-летнего местного жителя за распространение в интернете порнографических изображений несовершеннолетних. Ему вменяют два эпизода преступной деятельности (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ).

В ходе судебного разбирательства установлено, что с начала 2024 года житель города Венева на своей странице в telegram размещал порноматериалы с лицами, не достигшими 18-летнего возраста. Также эти видео он рассылал в личные сообщения людям, с которыми знакомился в интернете, вел переписку порнографического характера.



В судебном заседании мужчина вину признал. В 2018 году он уже был осужден к лишению свободы за аналогичные преступления.

Приговором суда он признан виновным, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил..



Санкция пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.