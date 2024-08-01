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Арестованный руководитель «Военторга» ранее руководил тульской «белодомовской» столовой
Фото Минобороны РФ

Арестованный руководитель «Военторга» ранее руководил тульской «белодомовской» столовой

До 2012 года Владимир Павлов работал в Тульской области: был руководителем и ликвидатором ГУ «Столовая Администрации Тульской области».

Утром 1 августа стало известно о задержании руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова и бенифициара подконтрольных организаций. Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны, сообщает МВД. 

По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники АО «Военторг» с соучастниками в Москве, Северной Осетии — Алании, Ставропольском крае, Псковской области заключили госконтракты на поставку «армейских несессеров» на 625 миллионов рублей. При этом цена контрактов была завышена на сумму свыше 400 млн рублей.

Руководителю АО «Военторг» и сообщнику предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Вину Павлов не признал, суд отправил его в СИЗО на 2 месяца. 

Известно, что 67-летний Владимир Павлов возглавляет «Военторг» 12 лет. Выручка одной из старейших профильных сетей России с учётом доходов дочерних предприятий превышает сто миллиардов рублей. 

До 2012 года Владимир Павлов работал в Тульской области: был руководителем и ликвидатором ГУ «Столовая Администрации Тульской области» 

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