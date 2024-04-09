С начала года 645 туляков проактивно получили пенсии по инвалидности

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С начала года отделение Соцфонда России по Тульской области назначило 645 пенсий по инвалидности в беззаявительном формате – тулякам не потребовалось обращаться в клиентскую службу и собирать какие-либо документы.

Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается на основании данных о признании гражданина инвалидом, полученных в электронном виде от органов медико-социальной экспертизы. Они рассматриваются пять рабочих дней, после чего гражданину получает извещение о назначении пенсии на портале «Госуслуги» или по почте.

– Если ранее гражданин не получал никаких выплат от Социального фонда, ему нужно выбрать способ получения пенсии. Заявление о доставке можно подать дистанционно на портале госуслуг, а также при личном обращении в нашу клиентскую службу или офис МФЦ, – отметил управляющий тульским отделением Соцфонда Андрей Филиппов.