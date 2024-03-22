В музее «Тульские древности» пройдёт лекция писателя Олега Хафизова

Олег Эсгатович расскажет о том, как создавался путеводитель «От Непрядвы до Угры», посвященный противостоянию русских князей и Золотой Орды.

Известный тульский писатель и журналист Олег Хафизов расскажет историю создания путеводителя «От Непрядвы до Угры», в котором изложена хронология важных событий, повлиявших на становление российской государственности, и подробно описаны территория противостояний русских княжеств Золотой Орде.

Это Куликово поле, где в 1380 году войска князя Дмитрия Донского одержали победу над полчищами Мамая, и Национальный парк «Угра», где спустя столетие владычество Орды закончилось.

При составлении путеводителя Олег Хафизов опирался на результаты работ сотрудников музея-заповедника «Куликово поле». Слушатели лекции, которую автор путеводителя «От Непрядвы до Угры» проведет в музее «Тульские древности», смогут по-новому взглянуть на привычные красоты родного края и открыть для себя ранее неизведанные места.

Мероприятие пройдёт в четверг, 28 марта, в 17.00, по адресу: Тула, пр-т Ленина, д. 47. Стоимость билета – 100 рублей, возрастные рекомендации – 12+. Запись и справки по телефону: 36-16-63.