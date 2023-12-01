В микрорайоне Юго-Восточном сделают новую дорогу и съезд на Восточный обвод

Фото пресс-службы администрации Тулы

Также в 2024 году там построят школу.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов провел выездное рабочее совещание по вопросам развития микрорайона Юго-Восточного. В мероприятии приняли участие руководители профильных управлений и компании-застройщика.

Участники обсудили строительство социальных объектов и дорожно-транспортной инфраструктуры. В прошлом году в микрорайоне открылся детский сад на 200 мест. Его возвели по нацпроекту «Демография». По нацпроекту «Образование» до конца 2024 года построят современную школу на 1100 мест. В настоящее время ведутся подготовительные работы.

Ранее к Илье Беспалову обращались жители микрорайона с просьбой обустроить дополнительные выезды с жилой территории, подъезд к будущей школе со стороны Тульского суворовского военного училища.

По информации руководителя компании-застройщика, строительство дороги планируется выполнить после завершения строительства многоквартирных домов в 2026 году. В 2024 году обустроят тротуар на участке от ул. Жореса до ул. Академика Насоновой.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, Илья Беспалов поручил начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству для повышения транспортной доступности рассмотреть возможность строительства съезда с Восточного обвода в районе магазина «Леруа Мерлен».