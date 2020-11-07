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МЧС предупреждает туляков об усилении ветра 7 ноября
Изображение _Alicja_ с сайта Pixabay

МЧС предупреждает туляков об усилении ветра 7 ноября

Местами порывы стихии могут достигать 17 метров в секунду.

Днем 7 ноября на территории Тульской области ожидается усиление северо-западного ветра.
 
Как сообщает МЧС региона, со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы могут достигать 12−17 м/с.
 
 
 

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности! При порывистом ветре:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112», «101».
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:44 +3
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