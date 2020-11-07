На ул. Немцова в Туле с балкона четвертого этажа выпал мужчина

7 ноября рядом с домом № 17-А по улице Немцова в Туле обнаружили тело мужчины без признаков жизни. По информации на момент публикации новости, пострадавший выпал с балкона квартиры на четвертом этаже.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и регионального Следственного комитета. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причину случившегося.