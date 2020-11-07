новости
новости
Регистрация
На ул. Немцова в Туле с балкона четвертого этажа выпал мужчина

На ул. Немцова в Туле с балкона четвертого этажа выпал мужчина

Пострадавший скончался на месте происшествия.

7 ноября рядом с домом № 17-А по улице Немцова в Туле обнаружили тело мужчины без признаков жизни. По информации на момент публикации новости, пострадавший выпал с балкона квартиры на четвертом этаже.
 
 
На месте происшествия работают сотрудники полиции и регионального Следственного комитета. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причину случившегося.
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:36 +1
Другие статьи по темам
Событие
происшествияпадение с высоты
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на автобусную экскурсию по городу
Туляков приглашают на автобусную экскурсию по городу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.