Прокуратура о «невезучем самолете»: борт один, пилоты разные
Транспортный прокурор поделился подробностями аварии и рассказал, что такое ЕЭВС (единственный экземпляр воздушного судна).
В Тульской транспортной прокуратуре на запрос Myslo подтвердили, что упавший 24 сентября в Каменском районе самолет «Бекас-103» уже попадал в происшествие в 2017 году. Напомним, после аварии мы выяснили, что бортовые номера самолетов идентичны.
Первая авария случилась в Мичуринском районе Тамбовской области, во время аналогичного полета — пилот обрабатывал сельскохозяйственные поля и тоже зацепил провода линии электропередачи. Первое авиапроисшествие обошлось без жертв.
Самолет отремонтировали и снова стали использовать для обработки полей. Стоит отметить, что обозначение ЕЭВС (единственный экземпляр воздушного судна) не означает, что самолет – самоделка.
«Есть базовая модель, которую владелец может дорабатывать. Например, увеличивать объем бака для горючего, модифицировать оборудованием для сельскохозяйственной обработки. Но при этом основная конструкции должна соответствовать документам самолета, и сертификационная комиссия это жестко проверяет», — объяснил корреспонденту Myslo тульский транспортный прокурор Александр Дроняев.
Кроме того, нам подтвердили, что три года назад в кабине самолета сидел другой пилот.
Напомним, в четверг утром в Тульской области упал легкомоторный самолет «Бекас 103». 56-летний пилот обрабатывал поля подсолнечника. Он взлетел в 9.24 с проселочной дороги и упал в 10.30. По предварительным данным, самолет зацепился за провода. Пилот погиб. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
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