Прокуратура о «невезучем самолете»: борт один, пилоты разные

Транспортный прокурор поделился подробностями аварии и рассказал, что такое ЕЭВС (единственный экземпляр воздушного судна).

В Тульской транспортной прокуратуре на запрос Myslo подтвердили, что упавший 24 сентября в Каменском районе самолет «Бекас-103» уже попадал в происшествие в 2017 году. Напомним , после аварии мы выяснили, что бортовые номера самолетов идентичны.

Первая авария случилась в Мичуринском районе Тамбовской области, во время аналогичного полета — пилот обрабатывал сельскохозяйственные поля и тоже зацепил провода линии электропередачи. Первое авиапроисшествие обошлось без жертв.

Самолет отремонтировали и снова стали использовать для обработки полей. Стоит отметить, что обозначение ЕЭВС (единственный экземпляр воздушного судна) не означает, что самолет – самоделка.

«Есть базовая модель, которую владелец может дорабатывать. Например, увеличивать объем бака для горючего, модифицировать оборудованием для сельскохозяйственной обработки. Но при этом основная конструкции должна соответствовать документам самолета, и сертификационная комиссия это жестко проверяет», — объяснил корреспонденту Myslo тульский транспортный прокурор Александр Дроняев.

Кроме того, нам подтвердили, что три года назад в кабине самолета сидел другой пилот.