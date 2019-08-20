В Тульскую область поступили препараты для лечения ВИЧ

В ГУЗ «Тульский областной центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» поступили препараты для лечения ВИЧ-инфекции. Лекарства закуплены за счет средств бюджета Тульской области.

Это антиретровирусные препараты ламивудин (3 272 уп), тенофовир (2 000 уп),невирапин (200 уп).

Как сообщили в министерстве здравоохранения Тульской области, пациенты уже начали получать лекарства.

Отметим, что больше полутора месяцев в Тульской области был дефицит ламивудина. Это было связано с отсутствием централизованных поставок.

По данным «Коммерсанта», только за первую половину 2019 года сорвался каждый четвертый госконтракт на поставку лекарств в России. Чаще всего срывались аукционы на поставку препарата для лечения ВИЧ — ламивудина. Причина этого — условия Минздрава: низкая цена контракта и короткие сроки поставки лекарств.