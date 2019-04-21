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Спортсмены провели на набережной открытую тренировку для туляков
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Спортсмены провели на набережной открытую тренировку для туляков

В областном центре стартовал проект «Город спорта».

На многофункциональной спортивной площадке на Пролетарской набережной состоялся открытый мастер-класс от профессиональных тренеров Тулы.

Круговую тренировку провели начальник управления физической культуры и спорта администрации Тулы, мастер спорта по пауэрлифтингу Михаил Трунов и основатель проекта «Город спорта», фитнес-эксперт «Европейской ассоциации здоровья и фитнеса», член ассоциации профессионалов фитнеса России Григорий Борц.

Тренировка стала первым мероприятием программы «Тренер нашего двора». Теперь любой желающий может абсолютно бесплатно пройти мастер-класс от профессиональных спортсменов. Занятия будут проходить на свежем воздухе – в парках, на спортплощадках и на Казанской набережной.

Туляки смогут заняться бегом, скандинавской ходьбой, кенго-джампингом, фитнесом и другими направлениями. Принять участие может каждый желающий – спортсмены подберут нагрузку под любой физический уровень и возраст.

Следите за расписанием на сайте администрации Тулы, а также в официальной группе «ВКонтакте». Необходимое условие для занятий – удобная одежда и обувь.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:13 +1
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Место
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