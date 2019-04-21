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Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП
фото Юлии Александровой.

Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП

350 сотрудников предприятия наводили порядок в рамках областного субботника.

Масштабное благоустройство территории вдоль железнодорожных путей в Пролетарском районе Тулы началось еще зимой. Общая протяженность территории, на которой проводятся работы, 9,8 км — от Демидовского путепровода до конца деревни Морозовка. Завершиться благоустройство должно до конца июня.

Много лет эта территория использовалась туляками самовольно – без правооустанавливающих документов, здесь располагалось огромное количество незаконных гаражей, сараев и огородов. Была даже оборудована незаконная канализация, сливающая из частных домов в Упу отходы. 
 

На данный момент большая часть незаконных построек снесена, выкорчеваны кустарники. Но после вывоза крупного строительного мусора, у частного сектора по ул. Пролетарская набережная осталось много веток и мелкого строительного мусора. Генеральную уборку провели здесь сотрудники Конструкторского бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова.

Порядка 350 человек вышли на субботник, многие пришли целыми семьями. Уже за первый час работы у дороги стояли десятки мешков с мусором, а тракторы один за другим сгружали в грузовик сваленные ветки и прочий мусор.

В общей сложности работники КБП очистили территорию от Пролетарского моста до пересечения с ул. Марата.

Галерея
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 1
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 2
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 3
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 4
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 5
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 6
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 7
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 8
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 9
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 10
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 11
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 12
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 13
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 14
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 15
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 16
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 17
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 18
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 19
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 20
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 21
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 22
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 23
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 24
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 25
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 26
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 27
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 28
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 29
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 30
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 31
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 32
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 33
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 34
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 35
Генеральную уборку в Туле на Пролетарской набережной провели работники КБП, Фото: 36
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:01 +2
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