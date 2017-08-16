Руководителей сотрудника ГИБДД, подозреваемого в превышении полномочий, накажут

Как следует из официального сообщения ведомства, «в Управлении МВД России по Тульской области назначена служебная проверка по факту выявления должностного преступления, совершенного сотрудником полиции.

Подразделением ОРЧ (СБ) УМВД России по Тульской области установлено, что 44-летний старший лейтенант полиции в период с 2011 по 2013 годы, занимая должность инспектора по регистрационной работе МРЭО ГИБДД, в нарушение Административного регламента МВД России «О порядке регистрации транспортных средств», совершил незаконные регистрационные действия, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов гражданина.

В настоящее время в отношении данного сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ «Превышении должностных полномочий».

По результатам проводимой в УМВД России по Тульской области служебной проверки к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, отвечающие за профилактику преступлений и правонарушений среди лично состава подразделения».

Напомним, в тульском ГИБДД разгорелся скандал. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего инспектора МРЭО (сейчас он работает в другом подразделении ГИБДД). Его подозревают в том, что он оформил 73 транспортных средства на инвалида без его ведома.

Мужчине начислили транспортный налог в размере 47 979 руб. 52 коп.